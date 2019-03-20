رئيس كازاخستان الجديد يقترح تغيير اسم العاصمة الى "نور سلطان"

اقترح رئيس كازاخستان الجديد قاسم جومارت توكاييف فور تنصيبه اطلاق اسم الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف على العاصمة استانا.

وكان نزارباييف أعلن استقالته بشكل مفاجىء يوم أمس بعد توليه السلطة على مدى ثلاثين عاما تقريبا. واثر ذلك تولى رئيس مجلس الشيوخ توكاييف (65 عاما)، وهو الثاني في ترتيب السلطة، الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزارباييف. وستنظم انتخابات رئاسية في شهر اذار من السنة المقبلة.

إلا أن نزارباييف سيبقى مع ذلك ممسكا بسلطات واسعة بعد استقالته، بفضل قانون أقر في ايار 2018 يمنح وضعا دستوريا للمجلس الامني الذي كانت توصياته حتى الان استشارية فقط، ويتيح لنزارباييف ترؤس هذا المجلس حتى وفاته. وسيبقى ايضا رئيسا للحزب الحاكم نور اوتان.