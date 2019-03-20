مقتل فلسطينيَين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل شابين فلسطينيين (رائد حمدان البالغ 21 عامًا وزيد نوري البالغ 20 عامًا)، ليل الثلثاء- الأربعاء، حين أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في سيارتهما قرب موقع "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "الجنود فتحوا النار عند إلقاء متفجرات في اتجاه مصلّين يهود كانوا يزورون الموقع"

ويشهد هذا الموقع بشكل مستمر توتّرًا، إذ يشكّل مقامًا مقدّسًا لليهود باعتباره قبر النبي يوسف، فيما يمثّل للفلسطينيين مقامًا لشيخ مسلم من البلدة يدعى يوسف الدويكات.