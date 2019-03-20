يونكر: لا قرار مرتقبا من قمة الاتحاد الأوروبي حول بريكست

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه لا يتوقع صدور أي قرار بشأن بريكست خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة. وأشار يونكر خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة "دويتش لاند فونك" الألمانية إلى البلبلة السياسية المخيمة في لندن بشأن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فقال إن الدول الأعضاء الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي مكبلة الأيدي إلى حين تسوية الوضع داخل بريطانيا، مؤكدا أنه "طالما أننا لا نعرف ما الذي يمكن أن توافق عليه بريطانيا، لا يمكن اتخاذ قرار من جانبنا أيضا".

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