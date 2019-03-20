مصادر غربية للشرق الأوسط: لا خطط لدى بريطانيا لإعادة افتتاح سفارة لها في دمشق

لفتت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على الموقف البريطاني اتجاه لبنان و"حزب الله"، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "لندن لم ولن تنسى الشعب السوري، ولا تزال تنظر إلى النظام السوري على أنّه فقد شرعيّته، بسبب الهجمات الوحشية على الشعب السوري، ولا خطط لدى لندن لإعادة افتتاح سفارة لها في دمشق".

وعن الخطط المستقبلية للتعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا وعائلاتهم، أوضحت المصادر أنّ "بريطانيا تتعامل مع الحالات بشكل فردي، إذ تنظر إلى كلّ حالة بحسب الظروف والأدلة والعمر، مع التشديد على أولوية حماية الأمن البريطاني"، مبيّنةً أنّ "هذا الملف خاضع للنقاش المستمر بين دول التحالف، حول الإمكانيات والخطط، بالنظر إلى أنّ الأطر القانونية تختلف بين دول التحالف، وتتّخذ القرارات وفق الظروف الفردية لكلّ حالة".