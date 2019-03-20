ابو سعيد: ندين المجازر البشعة التي إرتكبتها أميركا في الباغوز

تلقّى مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط هيثم ابو سعيد رسالة رسمية من رئيس المجلس الايزيدي الاعلى المستقل الامير نايف بن داود حول أحوال الاقليات العراقية في ظل سياسة حكومة الاقليم طالبه فيها التدخّل من أجل وقف أعمال العنف وإعادة حقوقهم باسرع وقت ممكن.
بدوره أكّد السفير أبو سعيد على الدور الفاعل للمؤسسات المحلية والتي تساعد في الأعمال الإنسانية التي تقوم بهم المنظمات الدولية مؤكّداً أنه أبرق إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والمفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان السيدة ميشال باشوليه، ودان بشدّة "المجازر البشعة التي إرتكبها العدوان الأميركي والمجموعات التكفيرية في الباغوز حيث ذهب مئات القتلى وتشريد أكثر من 60 الفا معظمهم مدنيون فروا من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا".
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