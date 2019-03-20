سانا: الجيش السوري قضى على مجموعات مسلحة خرقت اتفاق خفض التصعيد بريفي حماة وإدلب

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدة من الجيش السوري في حماة نفّذت ضربات مركّزة على تحصينات ومواقع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في بلدة باب الطاقة بسهل الغابـ في إطار ردها على اعتداءاتهم المتكرّرة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة".

وبيّنت أنّ "عمليات الجيش أدّت إلى مقتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة ومواقع لهم". ولفتت إلى أنّ "مجموعة مسلحة حاولت التسلّل من محور بلدة مورك في الريف الشمالي باتجاه نقاط الجيش، فتصدّت لها وحدات الجيش في المنطقة بالأسلحة المناسبة، وكبّدتها خسائر بالأفراد والعتاد".

وأوضحت أنّ "في ريف إدلب ، نفّذت وحدات من الجيش ضربات مدفعية وصاروخية على أوكار مسلّحي "النصرة" في صهيان وتلمنس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأوقعت بينهم قتلى ومصابين".