حزب الاتحاد: عمر أبو ليلى شهيد الأمة وقضيتها المركزية فلسطين

اشار حزب الاتحاد في بيان على أثر استشهاد بطل منفذ عملية سلفيت، الى ان "عمر أبو ليلى شهيد الأمة وقضيتها المركزية فلسطين، سطر بدمائه الزكية انتصارا لقيم الحق على قيم الباطل، وأعاد رفع قضية فلسطين إلى المكان الذي تستحقه قضية العرب الأولى التي لا يمكن أن يطويها النسيان، ولا يمكن للخيانات أن تمحو هذا الاغتصاب والصمت المذل عن الجريمة النكراء لاحتلال فلسطين وإضاعة مقدساتها".

اضاف البيان "شهادة عمر جاءت في وقت انحرف فيه النظام الرسمي العربي إلى الجري خلف العدو للتطبيع معه خلافا لمنطق التاريخ والجغرافيا والدين، ولكن هذه الشهادة جاءت لتصحح البوصلة، ولتعيد لهم بعض من الحياء الذي فقدوه على أبواب ترامب وجنونه، ففي الوقت الذي يرسم فيه الغرب محاولة تمرير صفقة القرن ظانا أن الطريق مفتوحا أمامه لتمريرها، أتت عملية هذا البطل كي تضع النقاط على الحروف وتصوب منطق التاريخ".

وتابع إننا على ثقة أن شهادة عمر ابن التسعة عشر ربيعا ستكون بداية عصر جديد، يدخل منه الشباب الفلسطيني عصر المقاومة من أوسع أبوابها حتى تحرير فلسطين ونيلها استقلالها على ترابها الوطني، وإن الشعب الفلسطيني حاضر للتضحية بغض النظر عن الاتفاقات والتنسيق، وهو سيشق طريقه نحو تحرير فلسطين عنوة وبالقوة، فوق بحر من الدم وتحت أفق مشتعل بالنار. رحم الله شهيدنا الغالي ولتكن دماءه منارة تهدي إلى انتصار الحق على الباطل.