معلومات الجمهورية: عون قبِل الإبقاء على محمود الأسمر مقابل التزام الحريري بتسريع جلسات الحكومة

كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية"، أنّ "مجلس الوزراء الّذي سينعقد غدًا سيُصدر مراسيم التعيينات بنسبة 80 في المئة، تُضاف إليها تعيينات أُخرى يختلف عليها بعض الأفرقاء، وتتعلّق بمديري جامعات ومديرين عامّين لمؤسسات مختلفة".

من جهتها، رجّحت مصادر مطلعة "طرح مخرج يقضي باستبعاد أحد العمداء المسيحييّن مقابل استبعاد تعيين العميد محمود الأسمر لخلافة اللواء المتقاعد سعد الله حمد أمينًا عامًا للمجلس الأعلى الدفاع الأسمر، بناءً على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري، على قاعدة التسوية المتعادلة تماثلًا باعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون على خيار الحريري".

ولفتت إلى أنّ "جلسات الحكومة تشهد سابقة خطيرة، إذ لم يحصل في التعيينات أن يُرفض إسمٌ سنّي يطرحه رئيس الحكومة ويعترض عليه رئيس الجمهورية، لأنّ الأفرقاء غالبًا ما يتوافقون على الأسماء في التعيينات على قاعدة توزيع المغانم". ورجّحت "إمرار مراسيم التعيينات في جلسة غد، في ظلّ خشية من أن تشهد هذه الجلسة مفاجآت أخرى قد تطيح التوافق بعدما تخطّت مطب التعيينات".

إلاّ أنّ معلومات "الجمهورية"، بيّنت أنّ "الرئيس عون قَبِل، بناءً لطلب الحريري، الإبقاء على الأسمر مقابل التزام رئيس الحكومةيري بتسريع جلسات الحكومة والإتفاق على تعيينات إدارية أخرى كانت هي أيضًا موضع خلاف بين الفريقين".