بلدية بيروت ازالت المخالفات والتعديات على الملك العام في حي اللجا- مصيطبة

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت زياد شبيب بإزالة كافة مظاهر التعدي واستعمال الملك العام خلافاً للقانون، قامت دائرة السير في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت، بإزالة المخالفات والعوائق و التعديات على الملك العام، في منطقة المصيطبة، شارع حي اللجا و متفرعاته، على ان تستمر الحملة في كل شوارع وأحياء مدينة بيروت حتى تحقيق الغاية المرجوة منها و رفع الظلم عن أهالي وسكان العاصمة .

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