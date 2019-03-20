طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل الخميس

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل الخميس حيث يتقلب تدريجياً". الطقس المتوقع في لبنان: الأربعاء: قليل الغيوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. الخميس: غائم جزئيًا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة ليل الخميس/الجمعة خاصة في المناطق الداخلية. الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على الجبال وفي الداخل.

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