وهاب: الطاغية اردوغان يستمر بتخريب الوطن العربي وأصبح خطرا على الاستقرار العالمي

سأل رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، "إلى متى سيستمرّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تخريب الوطن العربي وبثّ الكراهية في العالم؟". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا الطاغية أصبح خطرًا على الاستقرار العالمي".

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