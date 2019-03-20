قطع السير الممتد من أوتوستراد الجناح- الماريوت باتجاه بيروت بسبب أشغال وحفريات

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"قطع السير الممتد من أوتوستراد الجناح- الماريوت باتجاه بيروت، وتحويله باتجاه الواجهة البحرية، بسبب أشغال وحفريات".

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