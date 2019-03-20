أوضح حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، "أنّه أعلم الرئيس عون بأنّ الوضع المالي مستقر، وأنّ ثمّة ترقّبًا للإصلاحات وموازنة 2019".
ولفت إلى "جهوزية "مصرف لبنان" في متابعة الوضع المالي في البلاد"، مؤكّدًا أنّ "الأسواق المالية هادئة وطبيعية".
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة التقى الرئيس عون: الوضع المالي مستقر ونترقب الإصلاحات والموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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