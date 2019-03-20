سلامة التقى الرئيس عون: الوضع المالي مستقر ونترقب الإصلاحات والموازنة

أوضح حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، "أنّه أعلم الرئيس عون بأنّ الوضع المالي مستقر، وأنّ ثمّة ترقّبًا للإصلاحات وموازنة 2019".

ولفت إلى "جهوزية "مصرف لبنان" في متابعة الوضع المالي في البلاد"، مؤكّدًا أنّ "الأسواق المالية هادئة وطبيعية".