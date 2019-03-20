الامن العام: 172046 نازحاً هو عدد العائدين الى سوريا حتى الساعة

اشارت المديرية العامة للامن العام الى انه توضيحاً لما يتم تداوله حول عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان على اثر التسهيلات الادارية التي بدأت بتطبيقها المديرية العامة للأمن العام على المعابر منذ شهر كانون الاول 2017، واستناداً الى آلية العودة التي تنظّمها المديرية في كل المناطق اعتباراً من ايار 2018، بناءً لتفويض السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بلغ عدد العائدين حتى تاريخ 19/03/2019: 172046 نازحاً .
اضاف البيان "ان المديرية العامة للأمن العام تُهيب بوسائل الاعلام والجهات المهتمة والمعنية بملف النازحين، مراجعة الادارة المختصة في الأمن العام توخياً للدقّة والموضوعية، وان المديرية ستواصل العمل بآلية العودة الطوعية التي تنظمها بالتنسيق مع السلطات السورية بالاضافة الى استمرار الاجراءات الادارية المعتمدة على المعابر الحدودية الشرعية لتسهيل عودة النازحين الذين يرغبون بالعودة لا سيّما الذين خالفوا نظام الاقامة او دخلوا الاراضي اللبنانية بطرق غير شرعية".
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