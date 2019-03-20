جبق أعلن أن وزارة الصحة بصدد إنشاء مختبر بيروت المركزي

أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق، في تصريح بعد جولة قام به في مستشفى بيروت الحكومي، "أننا بصدد إنشاء مختبر بيروت المركزي في مستشفى بيروت. وهو لكل لبنان ويهتم بكل ما يمكن أن نعاني منه"، مشيرا الى أن "هذا المختبر هو لحماية المواطن وحماية أي منتج يدخل الى البلاد"، معربا عن أمله بأن "نجد التمويل اللازم له".

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