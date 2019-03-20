الحاج حسن: لضرورة ان يحاكم الصحافي في محكمة المطبوعات

اكد النائب حسين الحاج حسن في تصريح له بعد اجتماع لجنة الإعلام والإتصالات على "ضرورة ان يحاكم الصحافي في محكمة المطبوعات".
ولفت الحاج حسن الى ان "اللجنة ناقشت خطة الانتقال الى البث الرقمي وطلبت من وزير الاعلام جمال الجراح وستطلب من وزير الاتصالات محمد شقير اعداد خطة مشتركة في هذا الاطار".
وكشف الحاج حسن أن " اللجنة ناقشت موضوع التوظيفات في وزارة الاعلام واكدت على ضرورة الالتزام بسياسة الدولة بوقف التوظيف".
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