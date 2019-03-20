رئيس وزراء استراليا يقول إن بلاده ستخفض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبيرا - (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون أن بلاده ستخفض عدد المهاجرين، الذين تستقبلهم سنويا وستضغط من أجل نقل المهاجرين الجدد من مدن كبيرة مكتظة إلى بلدات ريفية.

وقال موريسون اليوم الأربعاء إن الحكومة ستقلص عدد المهاجرين، الذين تستقبلهم سنويا من 190 ألف إلى 160 ألف خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان موريسون قد استحدث فئات جديدة من التأشيرات، التي تجبر 23 ألف من المهاجرين المهرة على العيش والعمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل في بلدات ريفية قبل أن يصبحوا مؤهلين لتقديم طلبات لإقامة دائمة، وستعرض على الطلاب الدوليين صفقات للدراسة خارج المدن الكبرى.

وتقول الحكومة إن السياسة ستساعد في تخفيف الضغط على البنية التحتية للمدن التي كافحت لمواكبة العصر في السنوات الأخيرة بسبب زيادة السكان، غالبا بسبب توطين المهاجرين.

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وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا اليوم "الهجرة وهؤلاء الذين جاءوا إلى استراليا لتحقيق مساهمة، نعمة هائلة لاستراليا".

وأضاف "نريد الاستمرار في التشجيع على ذلك".

جاء قرار خفض عدد المهاجرين والضغط من أجل نقل المهاجرين الجدد خارج المدن بعد أيام فقط من هجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، استهدف فيهما إرهابي استرالي مسلمين مهاجرين.

يأتي إعلان موريسون قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة التي ستُجرى في مايو المقبل.