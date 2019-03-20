البورصة تتراجع بشكل طفيف مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 14636 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% بينما لم يتغير أداء مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مع بداية التعاملات. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الأمس، بنسبة 1.78% إلى مستوى 14646 نقطة.

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