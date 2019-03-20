الأمم المتحدة: 122 ألف شخص بحاجة للمساعدة جراء الفيضانات في أفغانستان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت أفغانستان خلفت أكثر من 122.600 شخص بحاجة للمساعدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال المكتب، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات أثرت على 14 إقليمًا من أصل 34 إقليمًا

يشار إلى أن 63 شخصًا لقوا مصرعهم حتى الآن في أفغانستان هذا العام، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منازلهم.

أنباء الشرق الأوسط.قال المكتب، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات أثرت على 14 إقليمًا من أصل 34 إقليمًافي أفغانستان، كما تسببت في تدمير وإلحاق الضرر بآلاف المنازل والمباني.يشار إلى أن 63 شخصًا لقوا مصرعهم حتى الآن في أفغانستان هذا العام، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منازلهم.

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