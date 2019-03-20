مقتل 6 أفراد من القوات شبه العسكرية الباكستانية في هجوم بإقليم بلوشستان

قتل 6 من أفراد القوات شبه العسكرية الباكستانية في هجوم شنه عدد من المسلحين اجتاحوا خلاله موقعًا أمنيًا في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أعلنت السلطات الباكستانية - وأوضحت الشبكة أن الهجوم بدأ في وقت مبكر من صباح، اليوم الأربعاء، فيما أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن الهجوم، مشيرة

إلى أن الهدف منه الثأر لمقتل عناصر الحركة على يد القوات شبه العسكرية.وتوجد العديد من الجماعات المتمردة في بلوشستان، بما في ذلك طالبان الباكستانية، ومجموعة بلوشستان الانفصالية وميليشيا مناوئة لداعش تتمركز عبر الحدود مع أفغانستان.