سفير فرنسا بالسعودية يزور موقع الأخدود

زار القنصل العام الفرنسي بجدة، مصطفى مهراج، موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران، وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود.

كان في استقبال القنصل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران،

حيث تجول داخل موقع الأخدود الأثري، مستمعا لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهد الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوشوالرسومات الصخرية والمعالم الأثرية، كما اطلع على المشروعات التطويرية التي تنفذها هيئة السياحة بالموقع التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.بعد ذلك زار القنصل العام الفرنسي القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخل القصر التاريخي، مطلعا على محتوياته ومرافقه.