سكوت موريسون: تقليص عدد المهاجرين سنوياً إلى أستراليا

أعلن رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون, أن بلاده ستخفض عدد المهاجرين، الذين تستقبلهم سنوياً وستضغط من أجل نقل المهاجرين الجدد من مدن كبيرة مكتظة إلى بلدات ريفية.

وقال موريسون اليوم الأربعاء إن الحكومة ستقلص عدد المهاجرين، الذين تستقبلهم سنوياً من 190 ألفاً إلى 160 ألفاً خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان موريسون قد استحدث فئات جديدة من التأشيرات، التي تجبر 23 ألف من المهاجرين المهرة على العيش والعمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل في بلدات ريفية قبل أن يصبحوا مؤهلين لتقديم طلبات لإقامة دائمة، وستعرض على الطلاب الدوليين صفقات للدراسة خارج المدن الكبرى.