زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غرب تركيا

قال مرصد قنديلي التركي للزلازل إن زلزالاً قوته 5.6 درجة هز إقليم دينيزلي، بغرب البلاد، اليوم الأربعاء.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي ذكر أن زلزالاً قوياً قوته 6.4 درجة وقع في جنوب غرب تركيا اليوم.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد ثمانية كيلومترات جنوبي بلدة أجيبيام.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار أو ضحايا.

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