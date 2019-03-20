استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة

قتل شابان فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن رائد حمدان "21 عاماً" وزيد نوري "20 عاما" أصيبا حين أطلق جنود من الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في سيارتهما قرب موقع "قبر يوسف" في محيط نابلس، وتوفيا على الفور، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إلقاء متفجرات على إسرائيليين في الموقع.

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