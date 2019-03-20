إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 104 قتلى

ارتفعت الأربعاء، حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا شرقي اندونيسيا، مطلع الأسبوع الجاري، إلى 104 قتلى.

ونقلت وسائل إعلام محلية، من مصادر عسكرية في المنطقة، أن 206 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأن فرق الإنقاذ تواصل البحث عنهم.

وذكرت المصادر أن 8 آلاف و773 شخصا تضرروا جراء الفيضانات، وأن المتضررين تم إيواءهم في مبانٍ حكومية وأماكن أكثر أمناً.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، لقي 68 شخصا مصرعهم في جزيرة سولاويسي (جنوب) بسبب فيضانات عارمة وانهيارات أرضية نجمت عن هطول غزير للأمطار.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة في إندونيسيا، خاصة خلال موسم الرياح الموسمية بين أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان.