زلزال قوي يضرب غرب تركيا.. وتباين بشأن “درجته”

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر إقليم دينيزلي غربي تركيا، وفق ما ذكر مرصد قنديلي التركي للزلازل، الأربعاء.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي قد ذكر أن زلزالا قويا بلغ 6.4 درجات على مقياس ريختر وقع في جنوب غربي تركيا.
وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 8 كيلومترات جنوبي بلدة أجيبيام.
ونقلت وسائل إعلام تركية محلية عن والي دينيزلي، حسن قراهان، قوله إن الزلزال لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية، وفق المعطيات الأولية.
وأكد قراهان أن الجهات المعنية تواصل أعمالها في منطقة وقوع الزلزال الذي شعر به سكان منطقة إيجه بالكامل، وجنوب مرمرة.
المصدر وكالات
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