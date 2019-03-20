مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قتل شابان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن رائد حمدان (21 عاماً) وزيد نوري (20 عاماً) أصيبا حين أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في سيارتهما قرب موقع “قبر يوسف” في محيط نابلس، حيث توفيا على الفور.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم “إلقاء متفجرات على يهود كانوا يزورون الموقع، ما حمل القوات على إطلاق النار”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد قتلت، الثلاثاء، فلسطينياً يُشتبه في قتله حاخاماً إسرائيلياً وجندياً في الضفة الغربية المحتلة، وفق جهاز “الشين بيت” (الأمن الداخلي).

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وحاصر عسكريون وقوات من الشرطة والأمن مبنى في قرية عبوين بالضفة الغربية شمال رام الله، حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئاً، وفقاً لبيان “الشين بيت”.

وقال سكان في القرية إن القوات الإسرائيلية نادت المشتبه فيه عبر مكبرات صوت من أجل تسليم نفسه.

المصدر: نابلس (الأراضي الفلسطينية) – فرانس برس