“فتى البيض” حر طليق

أخلت الشرطة الأسترالية سبيل ويل كونولي، الذي أصبح معروفاً بلقب “فتى البيض” بعد مهاجمته ببيضة سيناتورا اتهم المسلمين بالتسبب بـ”مذبحة المسجدين” في نيوزيلندا. وأوضحت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية أنها قررت إخلاء سبيل كونولي بعد استجوابه ومن دون توجيه أي تهم إليه، مؤكدة مع ذلك استمرار التحقيق في الحادث.

وقال محامي “فتى البيض” بيتر غوردون إنه لم ير أي مؤشرات على أن الشرطة قد توجه التهم إلى موكله البالغ من العمر 17 عاما، لكنه أضاف: “من الواضح مع ذلك أن لدى الشرطة عملا للقيام به (في إطار الحادث). وهي تصرفت، حسب تعبير ويل، بطريقة رائعة”. وأشار أيضا إلى أن موكله يعتزم نقل كل الأموال التي جمعت لصالحه من خلال حملة تبرعات إلكترونية إلى ذوي ضحايا الهجوم في نيوزيلندا.

وضرب كونولي يوم 16 آذار السيناتور الأسترالي اليميني فريزر أنينغ ببيضة سالت على رأسه خلال إدلائه بتصريحات صحفية في مدينة ميلبورن اعتبر فيها أن مجزرة المسجدين في مدينة كرايتس تشيرش النيوزيلندية والتي أودت بحياة 50 شخصا بسبب برنامج الهجرة في البلاد وتصرفات المسلمين أنفسهم. ولقيت تصرفات الفتى الأسترالي إعجابا على نطاق واسع في العالم، وجمع متبرعون من مختلف أنحاء العالم 60 ألف دولار للفتى.

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المصدر روسيا اليوم