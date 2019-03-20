منع وفد إيراني من دخول المغرب (فيديو)

أعلنت دولة المغرب رفضها حضور إيران للدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن "عدم حضور إيران، جاء كونها لم تحترم شروط المشاركة"، وذلك وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.

وقال المالكي، إن "الأمانة العامة للاتحاد، وجهت الدعوة لجميع الدول الأعضاء، وأن بلاده راسلت الأمانة العامة لكل الأعضاء على ما يجب احترامه خصوصا على مستوى العدد، ومن الصعب قبول وفد يضم 30 أو 40 شخصا".

وبخصوص البيان الختامي، أشار المالكي إلى أن "اللجنة التنفيذية اتفقت منذ البداية على ألا تصدر البيان الختامي، بسبب أنه كان يضم في الدورات السابقة عددا من الإشكالات التي تفرق ولا تساعد في اتخاذ مواقف موحدة".

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من جهته، تجنب الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الخميس الماضي، التعليق على أسباب غياب إيران عن مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، والذي احتضنه المغرب بين 11 و14 مارس الجاري في العاصمة الرباط.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد محمد قريشى نياس، إن "غياب الوفد الإيراني خارج عن إرادته"، مضيفا: "نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، ونأخذ درسا حتى لا يغيب أي عضو له الحق في الحضور".

ونقلت مصادر إعلامية مغربية أن "السلطات المغربية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء منعت أعضاء من الوفد الإيراني من الدخول إلى أراضي المملكة، للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد، لأسباب أمنية.