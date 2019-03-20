كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع بحارين كوريين جنوبيين بحريق اندلع في ناقلة نفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي بحاران كوريان مصرعهما وجرح ثالث في حريق اندلع على متن ناقلة نفط قبالة ساحل كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن خفر السواحل، أن الحريق شبّ في الناقلة حوالي الساعة 5:40 بالتوقيت المحلي، على بعد خمسة كيلومترات من جزيرة أودونغ في مقاطعة جولا نامدو.

وأشار الخفر إلى أنه تم العثور على القتيلين في مقصورة القبطان، فيما نجا ميكانيكي الناقلة وأدخل المستشفى.

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وبيّن خفر السواحل أن عدد أفراد طاقم السفينة ستة أشخاص، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق خلال أربع ساعات.

وكانت الناقلة متجهة إلى ميناء مدينة بوسان جنوب البلاد، وتحمل على متنها حوالي 10 آلاف طن من وقود السفن والزيوت الثقيلة.