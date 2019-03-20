كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال بقوة 6.4 درجة يهز غرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال قوي الجزء الغربي من تركيا، وبلغت قوته 6.4 درجة، اليوم الأربعاء.

قوال عمدة حي أسيبايام، هولوسي سفكان، لمحطة "إن تي في"، إنه لا توجد معلومات عن الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ووفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بدأت الهزات في حوالي الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 10 كم بالقرب من مدينة أكيبايام، على بعد 123 كم من مدينة أنطاليا.

في الوقت نفسه، جهاز رصد الزلازل التركي هزات بقوة 5.6 درجة.