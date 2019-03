كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق ضخم بطائرة إيرانية على متنها 100 راكب في طهران (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق بطائرة في مطار مهر أباد في طهران وما زال الركاب على متنها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الطائرة كانت تحمل 100 راكب على متنها، عندما اشتعلت فيها النيران، وأن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الطائرات للتغلب على الحريق.

وقالت الوكالة إنه تم إجلاء نصف ركاب الطائرة، خلال عملية إطفاء الحريق، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك مصابين أم لا جراء الحادث.

ولفتت إلى أن 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، بينما مازال سبب اندلاع النيران غير معروف.

وفي وقت لاحق، قال رئيس إدارة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، نقلتها "رويترز" إن حريقا شب في طائرة لدى هبوطها في مطار مهر أباد بطهران، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم إجلاء كل الركاب، وعددهم 100 دون إصابات، مشيرا إلى أن عطلا في جهاز الهبوط، تسبب في اندلاع الحريق.