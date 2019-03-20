كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد شابان فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن رائد حمدان (21 عاما) وزيد نوري (20 عاما) أصيبا حين أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في سيارتهما قرب موقع قبر يوسف في محيط مدينة نابلس وتوفيا على الفور.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه "تم إلقاء متفجرات على يهود كانوا يزورون الموقع"، مما دفع القوات إلى إطلاق النار.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قتل القوات الإسرائيلية فلسطينياً يُشتبه في قتله جنديا وحاخاما في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال جهاز "الشين بيت" (الأمن الداخلي).

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وحاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في قرية عبوين بالضفة الغربية شمالي رام الله، حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئا، وفقاً لبيان "الشين بيت".

وأشار البيان إلى أن "المهاجم فتح النار على قواتنا، وقُتل خلال تبادل لإطلاق النار"، مضيفاً أن الجنود الإسرائيليين لم يصبوا بجروح.

وقال سكان في القرية إن القوات الإسرائيلية نادت المشتبه فيه عبر مكبرات صوت من أجل تسليم نفسه.

وقال "الشين بيت" إنه تم العثور على المشتبه فيه بعد "نشاط استخباري وعملي مكثف" من قوات الجيش.