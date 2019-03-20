كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون النيوزيلندي يبث صلاة الجمعة المقبلة تضامنا مع ضحايا كرايستشيرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن اليوم الأربعاء أنه سيتم الوقوف دقيقتي حداد وبث صلاة الجمعة على الراديو والتلفزيون تضامناً مع ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها 50 قتيلاً في مدينة كرايستشيرش.

وقالت اردرن في مؤتمر صحافي: "لدينا الرغبة لإظهار دعمنا للمسلمين في عودتهم للمساجد، خاصةً يوم الجمعة".

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وأضافت قبل أن تختتم زيارتها لكرايستشيرش "اعترافاً بهذا ستكون هناك دقيقتي حداد الجمعة. أيضاً سنبث صلاة الجمعة عبر التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية".

وبسؤالها عن احتمال هجمات انتقامية من جانب داعش مثلاً، قالت: "ما سمعته من الطائفة الإسلامية هو رفضهم للتطرف، والعنف والكراهية، مهما كان مصدره".

وبدأ أقارب الضحايا الأربعاء في دفن ذويهم بعد 5 أيام من المجزرة التي نفذها الأسترالي برنتون تارانت.