مصدر يرجح فتح معبر البوكمال الشهر المقبل

رجّح مصدر دبلوماسي عراقي بدمشق فتح معبر البوكمال - القائم الشهر المقبل، وكشف عن زيارة لوفد عراقي رفيع إلى سوريا لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين منذ نحو 8 سنوات.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، قال المصدر: ما كان يعنيه رئيس الأركان العراقي اللواء الفريق أول ركن عثمان الغانمي بقوله أمس الأول إن "الأيام القليلة القادمة ستشهد فتح المنفذ الحدودي" بين سوريا والعراق، هو معبر البوكمال - القائم.
وتربط سوريا والعراق 3 معابر رسمية، هي إضافة إلى البوكمال الذي يسطر عليه الجيش السوري، معبر "اليعربية – ربيعة" الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، ومعبر "التنف – الوليد" الذي يقع في منطقة تحتلها قوات أمريكية.
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