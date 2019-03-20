عبدالله بن زايد ورئيس الأرجنتين يبحثان تعزيز علاقات التعاون

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ورئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ماكري، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد، وبحضور ماركوني بينيا رئيس الوزاء الأرجنتيني.



وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والأرجنتين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.





من جانبه، رحب رئيس الأرجنتين بالشيخ عبدالله بن زايد، مؤكداً حرصه على تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بمكانة الإمارات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى الأرجنتين.

ويقوم الشيخ عبدالله بن زايد، بجولة رسمية إلى عدة دول في أمريكا اللاتينية، شملت المكسيك والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين.

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والخميس الماضي، استهل الشيخ عبدالله بن زايد جولته بزيارة إلى المكسيك، حيث التقى وزير العلاقات الخارجية مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون، وبحث علاقات التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية.





وفي اليوم التالي، انتقل الشيخ عبدالله بن زايد، إلى كولومبيا، حيث افتتح، الجمعة الماضية، مقر السفارة الإماراتية في العاصمة بوغوتا.



وأزاح برفقة لوز ستيجا هارا، نائبة وزير خارجية كولومبيا، الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة، بحضور سالم راشد العويس سفير الإمارات لدى كولومبيا.

والسبت الماضي، التقى الشيخ عبدالله بن زايد الرئيس البرازيلي جايير بولسونار، وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى خلال الزيارة إرنيستو أراووجو وزير الخارجية البرازيلي، وعقد مؤتمرا صحفيا أكد فيه أنه يجب العمل معا بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو العرق من أجل محاربة التطرف والإرهاب.





وشدد وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي ضد الإرهاب والتطرف واستخدام التحريض والكراهية.