رئيس مجلس الشيوخ يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لكازاخستان

أدى قاسم جومار توكايف رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، خلفا للرئيس المستقيل، نور سلطان نزاربايف.

وأمام البرلماني الكازاخستاني قال توكايف في خطاب القسم: "أقسم أن أخدم شعب كازاخستان بإخلاص وأتبع بصرامة دستور وقوانين جمهورية كازاخستان، وأضمن حقوق وحريات المواطنين، وأؤدي بضمير واجبات رئيس الجمهورية".

وبذلك يتولى توكايف رئاسة كازاخستان خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس المنتخب نور سلطان نزاربايف، والتي كانت من المقرر أن تنتهي في أبريل/نيسان 2020.

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ووقع نزاربايف، البالغ من العمر 78 عاما، مرسوما يقضي بتنحيه خلال بث مباشر لكلمته، مشيرا إلى أن هذا المرسوم هو الأخير الذي يوقعه بصفته رئيسا، وأكد أن "المرسوم سيسري اعتبارا من الأربعاء 20 مارس/آذار 2019".





ورغم توقيع مرسوم تنحيه؛ فإن نزاربايف أكد أنه سيبقى رئيسا لمجلس أمن البلاد ورئيسا لحزب نور الوطن الحاكم وعضوا في المجلس الدستوري، بعد تنحيه عن الرئاسة.



يذكر أن نازاربايف تولى رئاسة كازاخستان منذ عام 1990، وفي عام 2007 منحه البرلمان الكازاخستاني الحق في الترشح لرئاسة الدولة لعدد غير محدود من المرات، كونه الرئيس الأول والوحيد للبلاد منذ حصولها على الاستقلال عام 1991.

وفي 2015 انتخب لفترة رئاسية خامسة، وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أبريل/نيسان عام 2020.