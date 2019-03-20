إغلاق الحي الأوروبي في بروكسل بعد بلاغ عن متفجرات

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الشرطة البلجيكية

قررت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحي الأوروبى في العاصمة بروكسل، بعد بلاغ عن متفجرات، جاء ذلك بعد أن أجلت السلطات الأمنية، نحو 40 شخصًا احترازيًا من مبنى قريب من مقر الاتحاد الأوروبي، بعد ورود بلاغا يفيد بوحود قنبلة في أحد أحياء المدينة، إذ أخلت قوات الأمن البلجيكية العشرات من المباني بالقرب من المقر المشار إليه، فيما تم نشر رجال الأمن ورجال الإطفاء في حي مقر مؤسسات الاتحاد، بعد حالة تأهب أمني، وقالت الشرطة البلجيكية، في بيان لها، إنها تتعامل مع البلاغ بجدية.

وأضافت الشرطة، أنها تلقت تحذيرا أمنيا بوجود قنبلة أرسل إلى شركة على صلة بالاتحاد الأوروبي. وشهد هذا الأسبوع عدة حوادث متفرقة بمختلف الدول الأوروبية، كانت بدايها عندما أقدم أسترالي بتنفيذ هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة الماضية، أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا وإصابة العديد من المصلين

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