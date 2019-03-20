اخبار العالم

قتيل و6 مصابين و90 تحت الأنقاض في انهيار مبنى بالهند

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

انت الان تتابع قتيل و6 مصابين و90 تحت الأنقاض في انهيار مبنى بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انهيار مبنى في الهند

انهيار مبنى في الهند

دفن نحو 90 شخصا تحت الأنقاض في انهيار مبنى تجاري مكون من أربعة طوابق، اليوم الثلاثاء، في مدينة دارواد بولاية كلرناتكا جنوب غرب الهند. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن نحو 60 محلا تجاريا كانت على الطابقين الأول والثاني للمبنى، وكان بداخلها نحو 150 شخصا لحظة الانهيار. وذكرت الشرطة المحلية أن شخصا واحدا على الأقل قُتل جراء الحادث حتى الآن، فيما أصيب 6 آخرون، بينما دُفن 90 شخص تحت الأنقاض، وتعمل في الموقع وحدات من الأمن والإنقاذ والإطفاء والطوارئ بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن سبب انهيار المبنى، لكن التقارير الإعلامية لفتت إلى أن أعمال بناء كانت تجري على الطابق الثالث وقت وقوع الحادث، بينما ذكر شهود عيان أن هيكل المبنى كان غير متين أصلا.وفي 18 يوليو الماضي، أفادت الشرطة الهندية إن بناية من ست طبقات انهارت قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن سبب انهيار المبنى، لكن التقارير الإعلامية لفتت إلى أن أعمال بناء كانت تجري على الطابق الثالث وقت وقوع الحادث، بينما ذكر شهود عيان أن هيكل المبنى كان غير متين أصلا.

Advertisements

1096ef92a6.jpg

وفي 18 يوليو الماضي، أفادت الشرطة الهندية إن بناية من ست طبقات انهارت قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا القريبة من نيودلهي، ما أدى إلى حصار ما لا يقل عن 15 شخصا تحت الأنقاض.

213f922bc9.jpg

وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن فريق إنقاذ عثر على جثتين على الأقل وسط مخاوف من أن يكون عدد المحاصرين 50 شخصا على الأقل. 

وقال التلفزيون الهندي إن المبنى كان يضم ما يصل إلى 12 عائلة. اقرأ أيضا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في روسيا إلى 11 قتيلًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل و6 مصابين و90 تحت الأنقاض في انهيار مبنى بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى