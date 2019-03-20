قتيل و6 مصابين و90 تحت الأنقاض في انهيار مبنى بالهند

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انهيار مبنى في الهند

دفن نحو 90 شخصا تحت الأنقاض في انهيار مبنى تجاري مكون من أربعة طوابق، اليوم الثلاثاء، في مدينة دارواد بولاية كلرناتكا جنوب غرب الهند. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن نحو 60 محلا تجاريا كانت على الطابقين الأول والثاني للمبنى، وكان بداخلها نحو 150 شخصا لحظة الانهيار. وذكرت الشرطة المحلية أن شخصا واحدا على الأقل قُتل جراء الحادث حتى الآن، فيما أصيب 6 آخرون، بينما دُفن 90 شخص تحت الأنقاض، وتعمل في الموقع وحدات من الأمن والإنقاذ والإطفاء والطوارئ بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن سبب انهيار المبنى، لكن التقارير الإعلامية لفتت إلى أن أعمال بناء كانت تجري على الطابق الثالث وقت وقوع الحادث، بينما ذكر شهود عيان أن هيكل المبنى كان غير متين أصلا.وفي 18 يوليو الماضي، أفادت الشرطة الهندية إن بناية من ست طبقات انهارت قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا