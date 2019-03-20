بعد 29 عاما.. رئيس كازاخستان يستقيل على الهواء

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رئيس كازاخستان
أعلن الرئيس الكازاخستاني، نورسلطان نازاربايف، اليوم الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف، حتى الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية القادمة، إذ قال الرئيس الكازاخستاني المستقيل على الهواء في إحدى قنوات الجمهورية: «اتخذت قرارا بإنهاء سلطاتي كرئيس»، مضيفًا: «ستجرى الانتخابات الرئاسية، وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف بواجبات رئيس كازاخستان حتى الانتخابات الرئاسية»، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
وتابع قائلا: «سأحتفظ بمنصب رئيس مجلس الأمن وحزب نور أوتمان وعضو اللجنة الدستورية بعد الاستقالة». وسيتولى رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد، قاسم جومارت توكايف، مهام القائم بأعمال الرئيس حتى انتخاب رئيس جديد خلفا لنزاربايف. ومنح البرلمان الكازاخستاني لنزاربايف عام 2007 الحق في الترشح لرئاسة
وتابع قائلا: «سأحتفظ بمنصب رئيس مجلس الأمن وحزب نور أوتمان وعضو اللجنة الدستورية بعد الاستقالة».
وسيتولى رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد، قاسم جومارت توكايف، مهام القائم بأعمال الرئيس حتى انتخاب رئيس جديد خلفا لنزاربايف.
ومنح البرلمان الكازاخستاني لنزاربايف عام 2007 الحق في الترشح لرئاسة الدولة لعدد غير محدود من المرات، كونه الرئيس الأول والوحيد للبلاد منذ حصولها على الاستقلال عام 1991.
وتولى نازاربايف رئاسة كازاخستان منذ العام 1990، وفي 2015 انتخب لفترة رئاسية خامسة، وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أبريل عام 2020.
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