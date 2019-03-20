الان تتابع زلزال بقوة 6.4 يضرب غربي تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365 أعلن مرصد الزلازل التركي، قبل قليل، عن وجود هزة أرضية بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر تقريبا، ضربت غربي تركيا. وأوضح المرصد ومشؤولون أتراك أنه لا ضحايا حتى الآن جراء الهزة الأرضية.

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