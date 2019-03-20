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حريق يندلع في طائرة إيرانية.. وهلع بين الركاب

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لحادث بمطار مهر أباد في طهران اندلع حريق في طائرة إيرانية بمطار مهر آباد في العاصمة طهران، الثلاثاء، وعلى متنها عشرات الركاب حسبما أفاد مسؤول بإدارة الطوارئ في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مدير إدارة الطوارئ في العاصمة طهران إن حريقا اندلع في طائرة إيرانية بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها نحو 50 راكبا، الذين أصيبوا بحالة من الفزع والهلع من جراء الحريق.

 وأضافت الوكالة أنه جرى إجلاء نحو 50 راكبا بالفعل، في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق، وفقا لوكالة رويترز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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