ونقلت وكالة أنباء فارس عن مدير إدارة الطوارئ في العاصمة طهران إن حريقا اندلع في طائرة إيرانية بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها نحو 50 راكبا، الذين أصيبوا بحالة من الفزع والهلع من جراء الحريق.
وأضافت الوكالة أنه جرى إجلاء نحو 50 راكبا بالفعل، في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق، وفقا لوكالة رويترز.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يندلع في طائرة إيرانية.. وهلع بين الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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