حريق يندلع في طائرة إيرانية.. وهلع بين الركاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لحادث بمطار مهر أباد في طهران

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مدير إدارة الطوارئ في العاصمة طهران إن حريقا اندلع في طائرة إيرانية بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها نحو 50 راكبا، الذين أصيبوا بحالة من الفزع والهلع من جراء الحريق.

وأضافت الوكالة أنه جرى إجلاء نحو 50 راكبا بالفعل، في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق، وفقا لوكالة رويترز.