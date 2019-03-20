باقي 3 أيام.. 34 معلومة عن أول امتحان إلكتروني لطلاب أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:
تستعد وزارة التربية والتعليم، لعقد الامتحان الإلكتروني الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي، التي تنطلق الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2019، في إطار التدريب على نظام التقويم الجديد.
يأتي هذا في إطار تطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية، والذي يعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا خلال المرحلة الثانوي، بمعدل 4 امتحانات خلال العام.
وفي السطور التالية يرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكتروني الأول: أداءه، تصحيحه، وإعلان نتائجه، بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،...
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