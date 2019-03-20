زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب تركيا

أفادت معلومات صحفية أن زلزالا بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة "آجي بايام" بولاية دنيزلي غربي تركيا. ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

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