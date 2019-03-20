سلطات نيوزيلندا: 30 من جرحى الهجوم الإرهابي في المستشفى

أعلنت السلطات النيوزيلندية أن 30 شخصا ممن أصيبوا في إطلاق النار على المصلين بالمسجدين في "كرايست تشيرش" لا يزالون في المستشفى، مشيرة الى أن 9 من بينهم حالتهم خطيرة.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه السلطات النيوزيلندية إجراءات دفن الضحايا حيث أصدرت تأشيرات لأفراد أسر الضحايا من الراغبين في حضور مراسم الدفن.
ومن المقرر أن يعود منفذ الهجوم الإرهابي للمثول أمام المحكمة يوم 5 نيسان المقبل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات.
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