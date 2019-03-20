"الجمهورية" عن بري: الدولة اللبنانية هي الفاسد الأكبر لأنها لا تطبق القوانين

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، إشارته أمام زواره أمس، حول الاشتباك الأخير بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، إلى "أنّني لا أعتقد أنّ الخلاف الّذي حصل هو خلاف شخصي أو هو يتعلّق بوضع الحكومة".

وأكّد بري أنّ "من البديهي أن تعمل الحكومة ومن البديهي أكثر أن تُطبّق القوانين، فعندما يطبّق القانون لا تحصل أي مشكلة".

وحول القوانين المعطلة التنفيذ، أوضح بري "أنّني ما زلت عند موقفي بأنّني متمسّك بضرورة المسارعة إلى تطبيق القوانين المعطّلة من دون أي مبرّر، لأنّ تنفيذها في رأيي، يؤدّي إلى إزالة 90 في المئة من الفساد الّذي نعانيه"، مكرّرًا أنّ "الدولة اللبنانية مع الأسف هي الفاسد الأكبر لأنّها لا تطبّق القوانين".

وعَلِمت "الجمهورية" أنّ بري سيوجّه اليوم على الأرجح دعوة إلى جلسة نيابية للأسئلة والأجوبة، وعلى جدول أعمالها 17 سؤالًا نيابيًّا للحكومة، تتمحور حول ملفات خدماتية وأخرى متعلقة بالفساد والإصلاح.