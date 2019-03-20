أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، في موضوع الكهرباء، "أنّنا نعيش في وقت موقت، والموضوع هو كيفيّة إيجاد الحلّ الدائم لمشكلة الكهرباء الّذي لا يتحقّق إلّا من خلال إنشاء المعامل، ويجب الوصول إلى الحل النهائي".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "خلافنا ليس حول الحلول الموقتة، وحتّى لو جاءت الخطة متأخّرة فنحن نرحّب بها، وسنناقش الحلول الموقتة ونريد عملية إصلاح كاملة للسير إلى الأمام في لبنان على صعيد الطاقة".
وركّز سعد في ملف التعيينات الإدارية، على أنّه "إذا ظلّت المكوّنات السياسية تقارب الأمور من منطلق المحاصصة، فسيحصل كباش و"شدّ حبال"، مبيّنًا أنّ "التعيينات حسب الولاء، أدّت إلى نظام قضائي مشكوك بأمره وشبهات فساد في كلّ القطاعات". وشدّد على أنّ "التعيينات يجب أن تكون وفق الآليات المتّفق عليها، ولا يجوز إقرار آلية والتصرّف من خارجها".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: لتكن التعيينات حسب الآليات المتفق عليها ولإيجاد الحل الدائم لمشكلة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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