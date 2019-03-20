أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ"ضبط 1205 مخالفات سرعة زائدة بتاريخ الأمس". وأعلنت "توقيف 116 مطلوباً بتاريخ يوم أمس أيض، بجرائم: مخدرات- سرقة- سلب وإطلاق نار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 116 مطلوبا وضبط 1205 مخالفات سرعة زائدة بتاريخ الأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.