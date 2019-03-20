النشرة: إحتراق خيمة للنازحين السوريين بمخيم مرج الخوخ

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "حريقا شب في خيمة احدى النازحات السوريات في مخيم مرج الخوخ وقد أتت النيران على قسم من محتويات الخيمة قبل ان يتمكن أهالي المخيم من محاصرة النيران واخمادها ومنع انتشارها في الخيم المجاورة".

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