ابراهيم: النازحون الذين عليهم ملاحظات يختارون إما البقاء بلبنان أو العودة إلى سوريا لتسوية أوضاعهم

أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أنّ "مسار آلية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم يأتي على الشكل الآتي: يرفع الأمن العام إلى الجانب السوري لوائح بأسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة، فتأتي الموافقة على اللوائح كاملة، لكن هناك ملاحظات تُدوّن إلى جانب بعض الأسماء المطلوبة للقضاء أو الأمن".

وبيّن في تصريح صحافي، أنّ "هناك اتفاقًا بين الأمن العام والسلطات السورية على ترك الخيار لمَن تُدوّن ملاحظة إلى جانب اسمه، بالبقاء في لبنان أو بالعودة إلى سوريا لتسوية أوضاعه، فنعود إليه ونخَيّره"، لافتًا إلى أنّ "منهم من يختار العودة لتسوية وضعه وفق الضمانات المعطاة لنا أصلًا. ولو كانت هناك نيّات بتوقيفهم لَما وُضعت ملاحظات إلى جانب أسمائهم".